Самолет, который принадлежал Элвису, продали на аукционе за 430 тысяч долларов

Фото: AmericaRU.com
Красный реактивный самолет 1962 года Lockheed Jetstar, купленный некогда королем рок-н-ролла, продали на аукционе в Калифорнии, где в субботу были представлены памятные вещи знаменитостей. Самолет оставался в ангаре Розвелла в Нью-Мексико в течение 35 лет, затем его выставили на торги GWS Auctions.
Покупатель борта остался инкогнито, также неизвестны его планы насчет дальнейшей судьбы самолета.
Аукционеры GWS заявили, что Пресли лично разработал интерьер самолета, в котором превалируют золотые тона, обиты красные бархатные сиденья и растлен красный коврик. У самолета больше нет двигателя, и он нуждается в ремонте.
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