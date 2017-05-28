Самолет, который принадлежал Элвису, продали на аукционе за 430 тысяч долларов

28 мая 2017 года, 12:55

Фото: AmericaRU.com

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Самолет, когда-то принадлежавший Элвису Пресли (Elvis Presley), был продан за 430 000 долларов на аукционе в субботу.Красный реактивный самолет 1962 года Lockheed Jetstar, купленный некогда королем рок-н-ролла, продали на аукционе в Калифорнии, где в субботу были представлены памятные вещи знаменитостей. Самолет оставался в ангаре Розвелла в Нью-Мексико в течение 35 лет, затем его выставили на торги GWS Auctions.Покупатель борта остался инкогнито, также неизвестны его планы насчет дальнейшей судьбы самолета.Аукционеры GWS заявили, что Пресли лично разработал интерьер самолета, в котором превалируют золотые тона, обиты красные бархатные сиденья и растлен красный коврик. У самолета больше нет двигателя, и он нуждается в ремонте.