Бонни Каланик, мать генерального директора Uber, умерла во время катания на лодке

28 мая 2017 года, 12:35

Фото: AmericaRU.com

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Мать генерального директора Uber Трэвиса Каланика Бонни (Bonnie Kalanick) погибла в результате инцидента во время катания на лодке.Она была со своим мужем Дональдом, который серьезно пострадал во время аварии. Других деталей происшествия не сообщают.Бонни Каланик ранее работала в рекламных продажах в газете на своей родине к северу от Лос-Анджелеса. «Больше всего она гордилась своим сыном - она продолжала делать вырезки из газет и журналов о нем», - говорится в заявлении представителей семьи Каланик.Трэвис Каланик учился в Калифорнийском технологической институте и бросил его ради своей компании. Его родители продолжали жить в Нортридже, штат Калифорния.