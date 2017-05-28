Бонни Каланик, мать генерального директора Uber, умерла во время катания на лодке

Фото: AmericaRU.com
Она была со своим мужем Дональдом, который серьезно пострадал во время аварии. Других деталей происшествия не сообщают.
Бонни Каланик ранее работала в рекламных продажах в газете на своей родине к северу от Лос-Анджелеса. «Больше всего она гордилась своим сыном - она продолжала делать вырезки из газет и журналов о нем», - говорится в заявлении представителей семьи Каланик.
Трэвис Каланик учился в Калифорнийском технологической институте и бросил его ради своей компании. Его родители продолжали жить в Нортридже, штат Калифорния.
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