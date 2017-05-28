В Портленде белый мужчина зарезал двух мусульман на почве религиозной ненависти

28 мая 2017 года, 12:05

Фото: AmericaRU.com

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В Портленде арестован сторонник белого движения, который зарезал двух мужчин-мусульман. Причиной убийства стала религиозная нетерпимость.35-летний Джереми Джозеф Кристиан (Jeremy Joseph Christian), уже имевший судимость, был арестован за убийство двух мужчин в поезде линии Metropolitan Area Express. Кристиан начал выкрикивать в вагоне антимусульманские лозунги, и мужчины пытались остановить его. В результате инцидент закончился трагически.Американца обвиняют в убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, попытке убийства, запугивании и нелегальном ношении оружия.