В Портленде белый мужчина зарезал двух мусульман на почве религиозной ненависти

Фото: AmericaRU.com
35-летний Джереми Джозеф Кристиан (Jeremy Joseph Christian), уже имевший судимость, был арестован за убийство двух мужчин в поезде линии Metropolitan Area Express. Кристиан начал выкрикивать в вагоне антимусульманские лозунги, и мужчины пытались остановить его. В результате инцидент закончился трагически.
Американца обвиняют в убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, попытке убийства, запугивании и нелегальном ношении оружия.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Четыре из пяти самых быстрорастущих городов США находятся в Техасе →
- Цукерберг вернулся в Гарвард, чтобы получить ученую степень →
- Женщина из Милуоки прыгнула на капот машины, чтобы остановить угонщика →
- В Алабаме казнили убийцу, который получили прозвище «Гудини смертной казни» →
- Пара из США пыталась завести ребенка 17 лет, а потом у них родилось сразу 6 →
- Мужчина скончался после того, как съел доритос на заправочной станции →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114245
http://www.americaru.com/news/114245