Ветеринары ищут человека, который будет обниматься с котиками

Фото: AmericaRU.com
Ветеринарная клиника для кошек в Дублине ищет профессионального генератора объятий для своих пациентов, который будет помогать им выздоравливать. Сотрудники клиники даже подготовили вопросы, которые могут возникнуть на собеседовании с потенциальным работником:
▪ Вы человек, который без ума от кошек и заядлый кошатник?
▪ Пришло ли к вам «коттовозрение» естественным путем?
▪ Вы считали котят прежде, чем заснуть?
▪ Вы кормите бездомных кошек?
▪ В кошачьих объятиях вы чувствуете тепло и уют?
Клиника ищет сотрудника, который будет обнимать кошек, проявляющих беспокойство при визите к ветеринару. Полезные навыки для соискателя включают нежные руки, способные гладить кошек в течение длительных периодов времени, спокойное поведение и способность понимать кошек. Клиника обещает заработную плату в размере от 22 до 28 тысяч долларов.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
- Число заявок на пособие по безработице в США медленно растет →
- Лунная сумка Нила Армстронга может быть продана на аукционе за 4 миллиона долларов →
- Boeing строит гиперзвуковой космический самолет →
- Марк Цукерберг снова побывал в своей комнате общежития Гарварда →
- Какие менеджеры получили самую большую прибавку к зарплате? →
- В апреле продажи новых домов в США снизились на 11,4 процентов →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114243
http://www.americaru.com/news/114243