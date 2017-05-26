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Главная страница → Раздел: ЭкономикаВетеринары ищут человека, который будет обниматься с котиками
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Ветеринары ищут человека, который будет обниматься с котиками


Ветеринары ищут человека, который будет обниматься с котиками
Фото: AmericaRU.com
Любите обнимать котиков? Хотите хорошо зарабатывать, не прилагая особых усилий? Вы не против переехать в Ирландию? Если на все вышеперечисленные вопросы вы ответили утвердительно, то для вас есть интересная вакансия.

Ветеринарная клиника для кошек в Дублине ищет профессионального генератора объятий для своих пациентов, который будет помогать им выздоравливать. Сотрудники клиники даже подготовили вопросы, которые могут возникнуть на собеседовании с потенциальным работником:
▪ Вы человек, который без ума от кошек и заядлый кошатник?
▪ Пришло ли к вам «коттовозрение» естественным путем?
▪ Вы считали котят прежде, чем заснуть?
▪ Вы кормите бездомных кошек?
▪ В кошачьих объятиях вы чувствуете тепло и уют?

Клиника ищет сотрудника, который будет обнимать кошек, проявляющих беспокойство при визите к ветеринару. Полезные навыки для соискателя включают нежные руки, способные гладить кошек в течение длительных периодов времени, спокойное поведение и способность понимать кошек. Клиника обещает заработную плату в размере от 22 до 28 тысяч долларов.

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