Больше половины солнцезащитных кремов не защищают от солнца

Фото: AmericaRU.com
Рабочая группа по охране окружающей среды оценила степень защиты от ультрафиолетовых лучей, наличие токсичных ингредиентов и опасность для здоровья приблизительно 900 солнцезащитных кремов. Ученые обнаружили, что 73 процента из протестированных солнцезащитных кремов содержат либо потенциально опасные ингредиенты, либо не эффективны.
Среди токсичных веществ были два токсичных ингредиента - оксибензон и ретинилпальмитат. Кроме того, чем выше степень защиты, тем больше крем содержит вредных составляющих, что также может привести к возникновению аллергической реакции и нарушению гормонального фона.
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