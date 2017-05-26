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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеБольше половины солнцезащитных кремов не защищают от солнца
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Больше половины солнцезащитных кремов не защищают от солнца


Больше половины солнцезащитных кремов не защищают от солнца
Фото: AmericaRU.com
Если летом вы собираетесь много времени проводить на свежем воздухе, то солнцезащитный крем вам просто необходим. Однако согласно новому исследование, почти три четверти всех солнцезащитных кремов на рынке не защищают от солнца или потенциально могут принести больше вреда.

Рабочая группа по охране окружающей среды оценила степень защиты от ультрафиолетовых лучей, наличие токсичных ингредиентов и опасность для здоровья приблизительно 900 солнцезащитных кремов. Ученые обнаружили, что 73 процента из протестированных солнцезащитных кремов содержат либо потенциально опасные ингредиенты, либо не эффективны.

Среди токсичных веществ были два токсичных ингредиента - оксибензон и ретинилпальмитат. Кроме того, чем выше степень защиты, тем больше крем содержит вредных составляющих, что также может привести к возникновению аллергической реакции и нарушению гормонального фона.
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