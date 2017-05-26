В Египте в результате нападения на автобус с христианами погибли 28 человек

Фото: AmericaRU.com
Нападение произошло через месяц после того, как Папа Римский Франциск посетил Египет, в частности, чтобы продемонстрировать свою поддержку христианам в стране, где они все чаще становятся жертвами боевиков. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение. После визита Папы филиал Исламского государства в Египте пообещал усилить нападения на христиан, призывая мусульман избегать собраний христиан и посольств западных стран, в которые обычно целятся боевики.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- Трамп назвал Россию одной из главных угроз для США →
- В Госдуме России обсуждают блокировку иностранных мессенджеров →
- Путин позволил Росгвардии участвовать в боевых действиях →
- В результате авиаудара США в Мосуле погибли более 100 мирных жителей →
- ФБР проверяет зятя Трампа на наличие тайных связей с Москвой →
- В России по подозрению в убийстве девочки-подростка арестовали ее дядю →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114239
http://www.americaru.com/news/114239