В Египте в результате нападения на автобус с христианами погибли 28 человек

26 мая 2017 года, 19:50

Фото: AmericaRU.com

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По словам местного губернатора и египетских должностных лиц по вопросам безопасности и здравоохранения, вооруженные люди в масках открыли огонь по автобусу, в котором находились коптские христиане, направляющиеся в монастырь к югу от Каира. В результате инцидента погибли, по меньшей мере, 28 человек, среди которых были даже дети. Кроме того, еще 23 человека получили ранения.Нападение произошло через месяц после того, как Папа Римский Франциск посетил Египет, в частности, чтобы продемонстрировать свою поддержку христианам в стране, где они все чаще становятся жертвами боевиков. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение. После визита Папы филиал Исламского государства в Египте пообещал усилить нападения на христиан, призывая мусульман избегать собраний христиан и посольств западных стран, в которые обычно целятся боевики.