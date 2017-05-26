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Главная страница → Раздел: УкраинаНа трассе под Киевом дикий кабан спровоцировал смертельное ДТП
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На трассе под Киевом дикий кабан спровоцировал смертельное ДТП


На трассе под Киевом дикий кабан спровоцировал смертельное ДТП
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/Головне-управління-Національної-поліції-в-Київській
Три человека погибли в результате жуткого ДТП на трассе под Киевом. Об этом сообщило Главное управление Нацполиции Украины в Киевской области.

Трагедия произошла в ночь на 25 мая. «40-летний водитель «RENAULT LOGAN» пытался объехать дикого кабана, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги. Однако на скорости автомобиль занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с транспортным средством «RENAULT KANGOO», под управлением 46-летнего жителя Сквирского района», - рассказали полицейские.

По их данным, в результате столкновения автомобилей погибли 3 человека: водитель одного из автомобилей и 2 пассажира. Еще две жертвы аварии были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Не выжил и виновник ДТП – кабан.

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