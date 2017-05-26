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Главная страница → Раздел: УкраинаВ МИД РФ нашли связь между минскими соглашениями и запретом в Украине георгиевских лент
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В МИД РФ нашли связь между минскими соглашениями и запретом в Украине георгиевских лент


В МИД РФ нашли связь между минскими соглашениями и запретом в Украине георгиевских лент
Фото: AmericaRU.com / mid.ru
Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с резкой критикой в адрес Киева из-за украинского законопроекта по запрету георгиевской ленты. Об этом говорится сообщении, обнародованном на сайте МИД.

«То, что сейчас принимается Верховной Радой Украины, вредит не нам, а им. Зачем они это делают – большой вопрос. Достаточно вспомнить ситуацию с запретом на распространение и производство георгиевской ленточки. Вы же прекрасно понимаете, что то, что происходит в Российской Федерации, – это никаким образом не повлияет на внутренние процессы в самой Украине, а окажет колоссальное негативное влияние на них», - выразила мнение россиянка, добавив, что эта мера якобы разъединит украинский народ.

Кроме того, Захарова намекнула, что с помощью этого запрета Киев хочет отложить восстановление мира в Украине. «Это дополнительный элемент вражды или фактор невозможности воссоединения людей в целом ряде регионов Украины. Это даст еще больший повод для того, чтобы откладывать выполнение Минских договоренностей», - заявила россиянка.

Напомним, 17 мая этого года Верховная Рада Украины запретила производство и публичную демонстрацию символа российской агрессии – георгиевской ленты. Президент Порошенко уже пообещал подписать документ.

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