В МИД РФ нашли связь между минскими соглашениями и запретом в Украине георгиевских лент

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«То, что сейчас принимается Верховной Радой Украины, вредит не нам, а им. Зачем они это делают – большой вопрос. Достаточно вспомнить ситуацию с запретом на распространение и производство георгиевской ленточки. Вы же прекрасно понимаете, что то, что происходит в Российской Федерации, – это никаким образом не повлияет на внутренние процессы в самой Украине, а окажет колоссальное негативное влияние на них», - выразила мнение россиянка, добавив, что эта мера якобы разъединит украинский народ.
Кроме того, Захарова намекнула, что с помощью этого запрета Киев хочет отложить восстановление мира в Украине. «Это дополнительный элемент вражды или фактор невозможности воссоединения людей в целом ряде регионов Украины. Это даст еще больший повод для того, чтобы откладывать выполнение Минских договоренностей», - заявила россиянка.
Напомним, 17 мая этого года Верховная Рада Украины запретила производство и публичную демонстрацию символа российской агрессии – георгиевской ленты. Президент Порошенко уже пообещал подписать документ.
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