Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 9:53 am | Чикаго 8:53 am | Сан-Франциско 6:53 am
Главная страница → Раздел: В миреТрамп назвал Россию одной из главных угроз для США
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Трамп назвал Россию одной из главных угроз для США


Трамп назвал Россию одной из главных угроз для США
Фото: AmericaRU.com
Президент США Дональд Трамп, выступая на саммите НАТО, поставил Россию в один ряд с нашествием мигрантов и терроризмом. Об этом сообщило агентство Росбалт.

«НАТО будущего должна сосредоточиться на терроризме и миграции, а также на угрозах со стороны России и с востока и юга», - заявил американский лидер.

Помимо этого, американец упомянул недавний кровавый теракт в британском Манчестере. «Это варварское и жестокое нападение на нашу цивилизацию», - отметил Трамп, назвав террористов «лузерами», которых «необходимо изгнать из общества».

Читайте также: Трамп сделал жесткое заявление в адрес России.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114233
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном жилом комплексе квартира в современном жилом комплексе
Раздел: Животные
White cockatoo White cockatoo
Раздел: Квартиры - сдам
квартира от собственника, без комиссии квартира от собственника, без комиссии
Раздел: Адвокаты
Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на побережье квартира с видом на побережье
Раздел: Животные
Срочно продам попугая! Срочно продам попугая!
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus