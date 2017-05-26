Трамп назвал Россию одной из главных угроз для США

Фото: AmericaRU.com
«НАТО будущего должна сосредоточиться на терроризме и миграции, а также на угрозах со стороны России и с востока и юга», - заявил американский лидер.
Помимо этого, американец упомянул недавний кровавый теракт в британском Манчестере. «Это варварское и жестокое нападение на нашу цивилизацию», - отметил Трамп, назвав террористов «лузерами», которых «необходимо изгнать из общества».
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