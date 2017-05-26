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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеХроническое лишение сна может привести к тому, что мозг поедает сам себя
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Хроническое лишение сна может привести к тому, что мозг поедает сам себя


Хроническое лишение сна может привести к тому, что мозг поедает сам себя
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что причиной трудностей с мышлением может быть хроническая депривация сна, которая приводит к тому, что мозг поедает себя сам.

Группа ученых исследовала мозг мышей, которые имели последовательный сон, спонтанное бодрствование, лишение сна и хроническое лишение сна. Ультрафиолетовое сканирование позволило получить измерения синапсов и клеточных процессов в лобной коре мышей. По словам авторов эксперимента, мыши, лишенные сна, проявляли большую активность клеток, называемых астроцитами. Из-за хронической нехватки сна астроциты производят больше отходов, разрушающих мозг.

«Части синапсов буквально съедаются астроцитами из-за потери сна, - отмечает автор исследования Мишель Беллези из политехнического университета Марше в Италии. – Это может быть способом мозга очищать остатки старых клеток, но этот механизм нарушается».

Изменение работы клеток мозга наблюдалось через 5 дней лишения сна. Это приводило к серьезным дефектам головного мозга.
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