Биолог обнаружил змей, которые охотятся стаями

26 мая 2017 года, 16:15

Фото: AmericaRU.com

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Специалист университета Теннесси Владимир Динец (Vladimir Dinets) обнаружил, что кубинские боа охотятся на летучих мышей стаями.Биолог выяснил, что эти змеи охотятся группами, и благодаря совместной работе улучшают свои шансы поймать добычу. По сути, они участвуют «скоординированной охоте», когда отдельные животные учитывают расположение других представителей одного и того же вида, чтобы увеличить их успехи в охоте.Змеи заползают в пещеру и размещаются таким образом, что учитывают место своих собратьев. Они не только группируются в одной части пещеры, но и рассосредотачиваются, не целясь на место другого. По сути, они свисают с потолка пещеры и образуют «забор», который эффективнее блокирует траекторию полета мышей.Динец, которые каждый боа занимал каждое утро и вечер, и выяснил, что они будут выбирать места, которые помогут заблокировать путь летучих мышей совместно. Он говорит, что поведение представляет собой сложность, которая ранее оставалась незамеченной у рептилий. «Скоординированная охота требует более высокой поведенческой сложности, потому что каждое животное должно принимать во внимание действия других охотников», - отметил Динец.