Российская пропаганда выдала новый скандальный перл об Украине

Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
«У нас там печально... У нас в Украине солью рассчитываются в маршрутном такси», - заявила женщина в эфире ток-шоу «Время покажет». При этом она назвала себя «патриоткой Украины».
Женщину уже опознали. Это - Екатерина Уманец, которая в Мелитополе руководит одиозными пророссийскими проектами «Антимайдан» и «Бессмертный полк».
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