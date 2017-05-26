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Российская пропаганда выдала новый скандальный перл об Украине


Российская пропаганда выдала новый скандальный перл об Украине
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
В эфире российского «Первого канала» сепаратистка из украинского города Мелитополя заявила, что в Украине граждане настолько бедны, что расплачиваются за проезд солью. Видеоролик мгновенно разлетелся по сети Интернет, вызвав шквал насмешек.

«У нас там печально... У нас в Украине солью рассчитываются в маршрутном такси», - заявила женщина в эфире ток-шоу «Время покажет». При этом она назвала себя «патриоткой Украины».

Женщину уже опознали. Это - Екатерина Уманец, которая в Мелитополе руководит одиозными пророссийскими проектами «Антимайдан» и «Бессмертный полк».

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