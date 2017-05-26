Астероид стоимостью 10 000 квадриллионов долларов может изменить мировую экономику

Фото: AmericaRU.com
Пересмотрев расходы на эту миссию, специалисты NASA планируют начать добычу на 4 года раньше первоначального плана. Планетоид Психея диаметром 240 км расположен в поясе астероидов между Марсом и Юпитером и почти целиком состоит из железа и никеля. Именно его разработку начнут роботы NASA.
По текущим рыночным ценам, такой астероид, поистине уникальный объект в нашей Солнечной системе, оценивается в 10 000 квадриллионов долларов США. Вся мировая экономика стоит около 74 триллионов долларов.
Первоначальная дата запуска для миссии была намечена на 2023 год с запланированным прибытием примерно в 2030 году. С новой траекторией, однако, старт начнется летом 2022 года, зонд достигнет пояса астероидов в 2026 году.
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