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Juno показывает Юпитер совсем не другим


Juno показывает Юпитер совсем не другим
Фото: AmericaRU.com
Ученые получили первые результаты работы миссии Juno на Юпитере. Планета-гигант оказалась совсем не такой, как ожидали исследователи.

Миссия Juno бросает вызов убеждениям исследователей в отношении газового гиганта. «Общая тема наших открытий в том, насколько по-другому Юпитер выглядел от того, как мы ожидали, - заявил Скотт Болтон (Scott Bolton), главный исследователь Juno из Юго-западного исследовательского института в Сан-Антонио. – Мы думали, что он окажется однородным и относительно скучным. То, что мы нашли, выглядит иначе. Юпитер оказался сложным».

Во время пролетов зонд показал невидимые ранее полюса Юпитера. Там были обнаружены гигантские циклоны, простирающиеся на 870 миль. Аппарат также смог исследовать облачный покров и обнаружить колодцы аммиака, которые формируют гигантские сильные погодные системы в глубокой атмосфере.

Но этот аммиак не смешивается последовательно, вариации изменяются от высокого к низкому. Похоже, что у Юпитера вокруг его экватора концентрация аммиака очень высока.
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