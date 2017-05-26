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Главная страница → Раздел: События/СкандалыЧетыре из пяти самых быстрорастущих городов США находятся в Техасе
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Четыре из пяти самых быстрорастущих городов США находятся в Техасе


Четыре из пяти самых быстрорастущих городов США находятся в Техасе
Фото: AmericaRU.com
В Техасе наблюдается настоящий демографический бум. Как сообщает Бюро переписи населения США, четыре из пяти наиболее быстрорастущих крупных городов в США за последние 12 месяцев расположены в этом штате.

Конро, пригород Хьюстона, оказался самым быстрорастущим городом, который вырос на 7,8% всего за год. Темпы роста были более чем в 11 раз выше, чем в среднем по стране.

Далее в списке оказались пригороды Далласа - Фриско и Мак-Кинни, которые имели темпы роста 6,2% и 5,9% соответственно. Завершают первую пятерку Гринвилл, Южная Каролина, который увеличился на 5,8%, и пригород Остина Джорджтаун, который получил 5,5% прироста населения.

По данным Бюро переписи населения, десять из 15 самых быстрорастущих крупных городов США за год находятся на юге. Нью-Йорк по-прежнему является крупнейшим городом США с населением в 8,5 миллионов человек.
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