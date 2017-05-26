Четыре из пяти самых быстрорастущих городов США находятся в Техасе

Фото: AmericaRU.com
Конро, пригород Хьюстона, оказался самым быстрорастущим городом, который вырос на 7,8% всего за год. Темпы роста были более чем в 11 раз выше, чем в среднем по стране.
Далее в списке оказались пригороды Далласа - Фриско и Мак-Кинни, которые имели темпы роста 6,2% и 5,9% соответственно. Завершают первую пятерку Гринвилл, Южная Каролина, который увеличился на 5,8%, и пригород Остина Джорджтаун, который получил 5,5% прироста населения.
По данным Бюро переписи населения, десять из 15 самых быстрорастущих крупных городов США за год находятся на юге. Нью-Йорк по-прежнему является крупнейшим городом США с населением в 8,5 миллионов человек.
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