Цукерберг вернулся в Гарвард, чтобы получить ученую степень

Фото: AmericaRU.com
Цукерберг выступил перед выпускниками университета и
заявил, что их поколение должно преследовать цель глобализации и бороться с неравенством во всем мире. «Изменения начинаются локально. Даже глобальные изменения начинаются с малого - с такими людьми, как мы», - отметил он.
По случаю возвращения владельца соцсети в университет Harvard Crimson, студенческое издание, было взломано, и кто-то в шутку написал его имя неправильно - Mark Zoinkerberg. Это намек на то, что он украл у кого-то идею создания Facebook.
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