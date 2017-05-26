Цукерберг вернулся в Гарвард, чтобы получить ученую степень

26 мая 2017 года, 14:10

Фото: AmericaRU.com

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Спустя 13 лет после его ухода из университета ради Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) вернулся в Гарвард, чтобы, наконец, завершить обучение и получить диплом.Цукерберг выступил перед выпускниками университета изаявил, что их поколение должно преследовать цель глобализации и бороться с неравенством во всем мире. «Изменения начинаются локально. Даже глобальные изменения начинаются с малого - с такими людьми, как мы», - отметил он.По случаю возвращения владельца соцсети в университет Harvard Crimson, студенческое издание, было взломано, и кто-то в шутку написал его имя неправильно - Mark Zoinkerberg. Это намек на то, что он украл у кого-то идею создания Facebook.