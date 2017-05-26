В Госдуме России обсуждают блокировку иностранных мессенджеров

Фото: AmericaRU.com
«Глава Комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин только что: законопроект о мессенджерах "является приоритетным, и в первом чтении он может быть рассмотрен 14 июня"… Что это за законопроект? Он предполагает две вещи. Первая: мессенджеры должны будут слить данные о своих абонентах российским операторам. А те — сами знаете, кому. Не сольют — будут заблокированы. Второе: мессенджеры заставят удалять информацию, которую государство сочтет "экстремистской". То есть — любую. То есть — цензура», - рассказал Гудков, уточнив, что иностранные мессенджеры, естественно, на такое не согласятся.
Оппозиционер также уточнил, что данным законопроектом российские власти преследуют сразу несколько целей. Во-первых, так они борются «с "цветной революцией", которая постоянно снится кремлевским обитателям». Во-вторых, они помагают российским миллиардерам заработать еще больше денег. «Внимание, уважаемые знатоки, вопрос: с чего бы вдруг Mail.ru имени Усманова подсуетилась и запустила этакий аналог Telegram под названием TamTam? (Правильное название, думаю, СтукСтук)», - написал оппозиционер в Facebook.
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