Какой пляж в США – самый лучший?

26 мая 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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Вот уже несколько лет подряд Стивен Летерман (Stephen Leatherman), профессор Международного университета Майами, получивший прозвище Dr. Beach, составляет рейтинг лучших пляжей Америки. В этом году Флорида и Гавайи оказались наиболее популярными местами отдыха.Песок на пляже Siesta Beach на побережье Мексиканского залива во Флориде так же хорош, как сахарная пудра - чистый, сверкающий белый и мягкий, как мех котенка. Все потому, что он состоит на 99 процентов из чистого дробленого кварца. По этой и многим другим причинам этот пляж занял первое место в рейтинге и признан лучшим пляжем США.Siesta Beach находится на барьерном острове в Мексиканском заливе и расположен к юго-западу от центра города Сарасота. В большинстве дней вода здесь настолько спокойна, что волны измеряются сантиметрами.Два пляжа на Гавайях также попали в десятку ежегодного списка профессора Леттермана. Kapalua Bay Beach на Мауи оказался на втором месте, Ocracoke Lifeguarded Beach в Северной Каролине - на третьем. Hapuna Beach State Park на Большом острове занял восьмое место. Пляж Coronado в Сан-Диего закрывает первую десятку.«Я ищу баланс между природой и развитой средой, - говорит Летерман, - «Четырнадцать миллионов человек ездят в Майами-Бич каждый год. Там слишком много людей. Я думаю, что многие ищут более спокойные места».