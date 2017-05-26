Какой пляж в США – самый лучший?

Фото: AmericaRU.com
Песок на пляже Siesta Beach на побережье Мексиканского залива во Флориде так же хорош, как сахарная пудра - чистый, сверкающий белый и мягкий, как мех котенка. Все потому, что он состоит на 99 процентов из чистого дробленого кварца. По этой и многим другим причинам этот пляж занял первое место в рейтинге и признан лучшим пляжем США.
Siesta Beach находится на барьерном острове в Мексиканском заливе и расположен к юго-западу от центра города Сарасота. В большинстве дней вода здесь настолько спокойна, что волны измеряются сантиметрами.
Два пляжа на Гавайях также попали в десятку ежегодного списка профессора Леттермана. Kapalua Bay Beach на Мауи оказался на втором месте, Ocracoke Lifeguarded Beach в Северной Каролине - на третьем. Hapuna Beach State Park на Большом острове занял восьмое место. Пляж Coronado в Сан-Диего закрывает первую десятку.
«Я ищу баланс между природой и развитой средой, - говорит Летерман, - «Четырнадцать миллионов человек ездят в Майами-Бич каждый год. Там слишком много людей. Я думаю, что многие ищут более спокойные места».
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