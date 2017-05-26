Женщина из Милуоки прыгнула на капот машины, чтобы остановить угонщика

26 мая 2017 года, 13:25

Фото: AmericaRU.com

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Женщина из Милуоки помешала угонщику украсть ее машину, запрыгнув на капот. Видео этого инцидента стало вирусным.27-летняя Мелисса Смит (Melissa Smith) заправляла газом свой внедорожник во второй половине дня во вторник, когда неизвестный человек вышел из черного седана и сел в ее машину и попытался угнать ее. Американка отреагировала моментально, запрыгнув на капот. Она начала кричать, требуя от угонщика остановиться и отдать ей машину.Тем не менее, угонщик не воспринял ее действия в серьез. Он тронулся с места, но девушка не сдавалась. Он повернул машину в бок, чтобы оттолкнуть ее. «Он смеялся надо мной, он нисколько не жалел о том, что делает», - говорит Смит. Поэтому она начала кричать настолько громко, насколько могла, и когда угонщик остановился, ей удалось вынудить его выйти из машины.«Не могу поверить, что я так отреагировала, - сказала Смит. – Оказалось, что я смелее, чем думала».