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Женщина из Милуоки прыгнула на капот машины, чтобы остановить угонщика


Женщина из Милуоки прыгнула на капот машины, чтобы остановить угонщика
Фото: AmericaRU.com
Женщина из Милуоки помешала угонщику украсть ее машину, запрыгнув на капот. Видео этого инцидента стало вирусным.

27-летняя Мелисса Смит (Melissa Smith) заправляла газом свой внедорожник во второй половине дня во вторник, когда неизвестный человек вышел из черного седана и сел в ее машину и попытался угнать ее. Американка отреагировала моментально, запрыгнув на капот. Она начала кричать, требуя от угонщика остановиться и отдать ей машину.

Тем не менее, угонщик не воспринял ее действия в серьез. Он тронулся с места, но девушка не сдавалась. Он повернул машину в бок, чтобы оттолкнуть ее. «Он смеялся надо мной, он нисколько не жалел о том, что делает», - говорит Смит. Поэтому она начала кричать настолько громко, насколько могла, и когда угонщик остановился, ей удалось вынудить его выйти из машины.

«Не могу поверить, что я так отреагировала, - сказала Смит. – Оказалось, что я смелее, чем думала».
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