В Алабаме казнили убийцу, который получили прозвище «Гудини смертной казни»

Фото: AmericaRU.com
Семидесятипятилетнего заключенного казнили в исправительном учреждении Холмана в Атморе, штат Алабама. Он получил укол из «коктейля» смертельных препаратов, через полчаса его объявили мертвым. В последних словах Артур извинился перед своими детьми. «Прошу прощения за то, что я не смог стать для вас отцом, - сказал он. - Я люблю вас больше всего на свете».
Артур был сначала приговорен к смерти в 1983 году, когда Джордж Уоллес был губернатором штата Алабама. Он провел более 34 года в камере смертников в ожидании исполнения. За это время 58 других заключенных из штата Алабама были казнены, он же сумел уклониться от казни 7 раз.
Артур был осужден за убийство Троя Плетье – у него был роман с женой жертвы Джуди Уикер, и он выстрелил ее мужу в правый глаз. Долго Артур настаивал на невиновности. Позже Уикер призналась, что заплатила Артуру за 10 тысяч долларов за убийство ее мужа, и он сделал свое лицо черным, совершая преступление, чтобы его приняли за афроамериканца.
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