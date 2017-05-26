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В Алабаме казнили убийцу, который получили прозвище «Гудини смертной казни»


В Алабаме казнили убийцу, который получили прозвище Гудини смертной казни
Фото: AmericaRU.com
Осужденный убийца Томас Артур (Thomas Arthur) сумел 7 раз уклониться от исполнения смертного приговора. За это его прозвали «Гудини смертной казни». Однако на восьмой раз ему не удалось избежать смертельной инъекции – его казнь состоялась в четверг, 25 мая, в 23:45 по местному времени.

Семидесятипятилетнего заключенного казнили в исправительном учреждении Холмана в Атморе, штат Алабама. Он получил укол из «коктейля» смертельных препаратов, через полчаса его объявили мертвым. В последних словах Артур извинился перед своими детьми. «Прошу прощения за то, что я не смог стать для вас отцом, - сказал он. - Я люблю вас больше всего на свете».

Артур был сначала приговорен к смерти в 1983 году, когда Джордж Уоллес был губернатором штата Алабама. Он провел более 34 года в камере смертников в ожидании исполнения. За это время 58 других заключенных из штата Алабама были казнены, он же сумел уклониться от казни 7 раз.

Артур был осужден за убийство Троя Плетье – у него был роман с женой жертвы Джуди Уикер, и он выстрелил ее мужу в правый глаз. Долго Артур настаивал на невиновности. Позже Уикер призналась, что заплатила Артуру за 10 тысяч долларов за убийство ее мужа, и он сделал свое лицо черным, совершая преступление, чтобы его приняли за афроамериканца.
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