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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПара из США пыталась завести ребенка 17 лет, а потом у них родилось сразу 6
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Пара из США пыталась завести ребенка 17 лет, а потом у них родилось сразу 6


Пара из США пыталась завести ребенка 17 лет, а потом у них родилось сразу 6
Фото: AmericaRU.com
Аджибола и Абедойе Тайво (Ajibola and Adeboye Taiwo) пытались родить собственного ребенка в течение 17 лет. Затем у них появилось сразу шесть детей в один день.

У Аджиболы родом из Западной Нигерии утром 11 мая родилось трое мальчиков и три девочки. Роды принимала команды из 40 человек в Медицинском центре университета штата Вирджиния в Ричмонде. Медики были готовы ко всему, потому что дети родились недоношенными – весом от 600 граммов до килограмма. Аджибола родила на 30-й неделе беременности.
В ноябре УЗИ показало, что внутри женщины бьется 4 сердца. Два месяца спустя они обнаружили, что у них будет шестеро детей.

Младенцы хорошо себя чувствуют, говорится в заявлении больницы. Они остаются в Детской больнице Ричмонда, пока малыши не наберут вес.

Доктор Рассел Мурс, директор отделения интенсивной терапии новорожденных детской больницы Ричмонда, назвал эти роды «удивительным медицинским достижением».
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