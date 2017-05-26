Аваков объяснил, почему затянулось расследование убийства журналиста Шеремета

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/petroporoshenko
«Была допущена одним из сотрудников техническая или, скажет так, иная небрежность, которая, на мой взгляд, ни на что существенно не повлияла... но наличие такой небрежности в одном случае из почти 2 тыс., заставила нас полностью переработать весь массив заново, проверяя каждый из фактов, и мы сейчас этим заняты», - сообщил министр, добавив, что расследование зашло в тупик.
«Есть 7 процентов убийств, которые полиция не может раскрыть. Дело Шеремета попало в эти 7 процентов», - отметил Аваков.
Напомним, Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года. Он взорвался на самодельной бомбе, которую неизвестные подложили в его автомобиль. Расследовать резонансное убийство украинским следователям помогает американская Федеральная служба безопасности (ФБР).
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