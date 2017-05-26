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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУченые заявляют, что отцы больше заботятся о дочерях
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Ученые заявляют, что отцы больше заботятся о дочерях


Ученые заявляют, что отцы больше заботятся о дочерях
Фото: AmericaRU.com
Почему женщины более чутки, чем мужчины? Или эмпатия - это научная черта, которая в большей степени развита у девочек, нежели у мальчиков? Новое исследование показало, что отцы больше любят и оберегают девочек.

Ученые обнаружили, что отцы сыновей при взаимодействии с детьми использовали слова и выражения, связанные с успехом и развитием, а отцы девочек - слова и выражения, связанные с негативными эмоциями и телом. Кроме того, папы девочек более активно занимались со своим ребенком.

«Отцы могут быть менее внимательными к эмоциональным потребностям мальчиков. Если ребенок кричал или звал отца, то папы дочерей реагировали на их призыв сильнее, чем отцы сыновей», - говорит ведущий автор исследования Дженнифер Маскаро (Jennifer Mascaro) из Университета Эмори, ведущий автор нового исследования.

Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Behavioral Neuroscience».
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