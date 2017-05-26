Постельные сцены были одной из причин развода Джонни Деппа и Эмбер Херд

26 мая 2017 года, 10:56

Фото: AmericaRU.com

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Что было причиной развода Джонни Деппа (Johnny Depp) и Эмбер Херд (Amber Heard)? По словам продюсеров одного из фильмов, в котором снималась актриса, причиной были постельные сцены.Продюсеры фильма «Лондонские поля», который так и не вышел в прокат, подали на Херд в суд за отказ сниматься в ленте. Они утверждают, что актриса ложно заявляет, что никогда не соглашалась на обнаженные сцены в фильме. По их мнению, она приняла решение отказаться от съемок после того, как Депп устроил сцену ревности.В исковом заявлении говорится, что провокативная роль роковой женщины была фактором, который привел Херд к разводу с Деппом. Более того, вместо Херд в откровенных сценах снималась дублерша. По словам Деппа, размолвки продюсеров с Херд не имеет ничего общего со звездой «Пиратов Карибского моря», а их заявления просто смешны.В 2015 году адаптация романа Мартина Амиса должна была стать одним из самых грандиозных фильмов на Международном кинофестивале в Торонто.