Смертность от болезни Альцгеймера увеличилась на 50 процентов

26 мая 2017 года, 10:32

Фото: AmericaRU.com

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Согласно данным нового исследования, проведенного Центром по контролю и профилактике заболеваний, число случаев смерти в результате болезни Альцгеймера в Соединенных Штатах увеличилось.Исследователи обнаружили, что в последние годы уровень смертности от болезни Альцгеймера увеличился более чем на 50 процентов, с примерно 16 смертельных случаев на 100 тысяч человек в 1999 году до 25 случаев на 100 тысяч человек в 2014 году. Количество человек, которые умерли от болезни Альцгеймера за этот период, также удвоилось – с 44536 смертей в 1999 году до 93541 смерти в 2014 году.Увеличение числа случаев смерти от болезни Альцгеймера произошло отчасти из-за растущего числа пожилых людей в Соединенных Штатах, так как болезнь Альцгеймера чаще всего поражает взрослых в возрасте от 65 лет. Но рост смертности также может быть вызван увеличением числа врачей, следователей и медицинских экспертов, сообщающих о болезни Альцгеймера как о причине смерти.Болезнь Альцгеймера - это прогрессирующее заболевание мозга, при котором в мозгу накапливаются отложения амилоидного белка, что приводит к гибели клеток мозга. Болезнь известна тем, что пациент теряет память, и в настоящее время способа ее лечения не найдено.