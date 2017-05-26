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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеСмертность от болезни Альцгеймера увеличилась на 50 процентов
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Смертность от болезни Альцгеймера увеличилась на 50 процентов


Смертность от болезни Альцгеймера увеличилась на 50 процентов
Фото: AmericaRU.com
Согласно данным нового исследования, проведенного Центром по контролю и профилактике заболеваний, число случаев смерти в результате болезни Альцгеймера в Соединенных Штатах увеличилось.

Исследователи обнаружили, что в последние годы уровень смертности от болезни Альцгеймера увеличился более чем на 50 процентов, с примерно 16 смертельных случаев на 100 тысяч человек в 1999 году до 25 случаев на 100 тысяч человек в 2014 году. Количество человек, которые умерли от болезни Альцгеймера за этот период, также удвоилось – с 44536 смертей в 1999 году до 93541 смерти в 2014 году.

Увеличение числа случаев смерти от болезни Альцгеймера произошло отчасти из-за растущего числа пожилых людей в Соединенных Штатах, так как болезнь Альцгеймера чаще всего поражает взрослых в возрасте от 65 лет. Но рост смертности также может быть вызван увеличением числа врачей, следователей и медицинских экспертов, сообщающих о болезни Альцгеймера как о причине смерти.

Болезнь Альцгеймера - это прогрессирующее заболевание мозга, при котором в мозгу накапливаются отложения амилоидного белка, что приводит к гибели клеток мозга. Болезнь известна тем, что пациент теряет память, и в настоящее время способа ее лечения не найдено.
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