В результате авиаудара США в Мосуле погибли более 100 мирных жителей

26 мая 2017 года, 10:13

Фото: AmericaRU.com

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Расследование Пентагона показало, что более 100 человек были убиты в результате авиаудара Соединенных Штатов в Ираке. В марте американские военные сбросили бомбу на здание в Мосуле.Было установлено, что боевики Исламского государства хранили большое количество взрывчатки в здании, на которое был сброшен снаряд. Кроме того, до нанесения авиаудара военные не знали о том, что в здании находились гражданские. По словам сил безопасности, детонация взрывчатки стала причиной обрушения бетонного здания.Это было, вероятно, самое большое количество жертв среди гражданского населения, погибших в один день с момента начала кампании авиаударов США по ИГИЛ в 2014 году. Как заявил представитель ВВС США, в обрушившемся здании погиб 101 человек, а еще 4 скончались в соседнем здании. Более того, 36 гражданских считаются без вести пропавшими.«Мы выражаем соболезнования всем тем, кто потерял близких. Коалиция принимает все возможные меры для защиты гражданского населения. Лучший способ - победить ИГИЛ», - сказал генерал-майор Джо Мартин (Joe Martin), командующий сухопутными войсками коалиции, возглавляемой США, борющейся с ИГИЛ.