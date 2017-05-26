Розарио Доусон ведет переговоры относительно своего участия в спин-оффе «Люди Икс»

Фото: AmericaRU.com
Доусон, которая уже сыграла Клэр Темпл в «Сорвиголове» и «Люке Кейдже», подумывает о присоединении к актерскому составу франшизы «Людей Икс». Новый фильм будет называться «Люди Икс: Новые мутанты». Звезда «Ведьмы» и «Сплита» Аня Тейлор-Джой (Anya Taylor-Joy) и Мэйси Уильямс (Maisie Williams), сыгравшая в «Игрн престолов», уже пополнили ряды людей Икс. В режиссерское кресло картины сядет Джош Бун (Josh Boone).
Если Доусон примет предложение, то она будет играть роль доктора Сесилии Рейес (Cecilia Reyes), у которой есть способность создавать защитное биополе вокруг себя. Кроме того, ее героиня будет наставником для юных героев.
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