Федеральный окружной суд поддержал решение о приостановлении запрета на иммиграцию

26 мая 2017 года, 09:40

Фото: AmericaRU.com

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Федеральный апелляционный суд рассмотрел указ Дональда Трампа (Donald Tramp) на запрет въезда в США граждан шести стран с подавляющим большинством мусульманского населения.4-й окружной апелляционный суд США оставил в силе решение нижестоящего суда, который заблокировал приказ президента, временно приостанавливающий выдачу новых виз для жителей Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Таким образом, это последнее постановление сохраняет статус-кво.«Конгресс предоставил президенту широкие полномочия, но эта власть не является абсолютной, и она не может остаться незамеченной, когда исполнительный указ может нанести непоправимый вред отдельным лицам в этой стране», - заявил судья Роджер Грегори (Roger Gregory). Скорее всего Трамп намерен обратиться в Верховный суд США.