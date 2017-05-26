Федеральный окружной суд поддержал решение о приостановлении запрета на иммиграцию

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4-й окружной апелляционный суд США оставил в силе решение нижестоящего суда, который заблокировал приказ президента, временно приостанавливающий выдачу новых виз для жителей Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Таким образом, это последнее постановление сохраняет статус-кво.
«Конгресс предоставил президенту широкие полномочия, но эта власть не является абсолютной, и она не может остаться незамеченной, когда исполнительный указ может нанести непоправимый вред отдельным лицам в этой стране», - заявил судья Роджер Грегори (Roger Gregory). Скорее всего Трамп намерен обратиться в Верховный суд США.
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