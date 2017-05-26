Командование «ДНР/ЛНР» приказало боевикам прекратить без боя сдавать силам АТО Светлодарскую дугу, - ИС

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
«Командование «1-го АК ДНР» и «2-го АК ЛНР» синхронно потребовали от ряда командиров подчиненных подразделений, оперирующих в районе Светлодарской дуги, прекратить практику оставления передовых позиций «без оказания сопротивления противнику»», - рассказал депутат.
По его данным, силам АТО удалось отбить территорию у сепаратистов в данном районе «из-за трудностей (в рядах боевиков – ред.), связанных с большим напряжением личного состава».
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