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Главная страница → Раздел: УкраинаКомандование ДНР/ЛНР приказало боевикам прекратить без боя сдавать силам АТО Светлодарскую дугу, - ИС
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Командование «ДНР/ЛНР» приказало боевикам прекратить без боя сдавать силам АТО Светлодарскую дугу, - ИС


Командование ДНР/ЛНР приказало боевикам прекратить без боя сдавать силам АТО Светлодарскую дугу, - ИС
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
Российское командование боевиков «ДНР/ЛНР» недовольно тем, что подчиненные практически не сопротивляясь, сдают украинским войскам свои позиции в районе Светлодарской дуги. Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

«Командование «1-го АК ДНР» и «2-го АК ЛНР» синхронно потребовали от ряда командиров подчиненных подразделений, оперирующих в районе Светлодарской дуги, прекратить практику оставления передовых позиций «без оказания сопротивления противнику»», - рассказал депутат.

По его данным, силам АТО удалось отбить территорию у сепаратистов в данном районе «из-за трудностей (в рядах боевиков – ред.), связанных с большим напряжением личного состава».
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