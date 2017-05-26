Путин позволил Росгвардии участвовать в боевых действиях

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
«По решению президента РФ соединения и воинские части войск национальной гвардии могут быть переданы в оперативное подчинение командующего войсками военного округа Вооруженных сил РФ для выполнения задач в области обороны», - говорится в указе Путина.
Помимо этого, он позволил бойцам Росгвардии участвовать в борьбе с террористами и экстремистами, помогать при режимах чрезвычайной ситуации, а также вместе со спецслужбами охранять границу России.
Напомним, Росгвардию Путин создал в апреле прошлого года. В нее вошли Внутренние войска МВД России, ОМОН, СОБР, подразделения вневедомственной охраны и прочие. Примечательно, что Росгвардия подчиняется лично российскому президенту. Эксперты считают, что Путин учредил ее для защиты власти в случае возникновения народных волнений в стране.
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