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Главная страница → Раздел: В миреФБР проверяет зятя Трампа на наличие тайных связей с Москвой
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ФБР проверяет зятя Трампа на наличие тайных связей с Москвой


ФБР проверяет зятя Трампа на наличие тайных связей с Москвой
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Американские спецслужбы в рамках громкого дела о возможном тайном сговоре Трампа с Кремлем взялись за проверку зятя и советника президента США – Джареда Кушнера. Об этом сообщил NBC News, ссылаясь на несколько информированных источников.

Источники заверили, что ФБР пока ни в чем не подозревает Кушнера, и относит его в иную категорию, чем бывших советников Трампа Пола Манафорта и Майкла Флинна, имевших подозрительно частные тайные контакты с Москвой. Однако следствие полагает, что зять Трампа может располагать важной информацией об этом деле.

Вместе с тем, стоит отметить, что зять Трампа все же был уличен во встречах с представителями Кремля. Одна из таких встреч произошла в декабре прошлого года, когда Трамп еще не прошел инаугурацию. На ней Кушнер общался с послом РФ в США Сергеем Кисляком и главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым, который находится в санкционном списке США.

Отметим, что сенатский комитет по разведке Конгресса США в январе этого года приступил к расследованию вмешательства Кремля в последние выборы американского президента. Они, в частности, подозревают, что россияне с помощью хакерских атак и других методов способствовали победе на выборах республиканца Дональда Трампа.

Читайте также: Зять Трампа трижды тайно встречался с главой российского Внешэкономбанка.
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