Боевики «ДНР» обстреляли больницу в Красногоровке

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
«Вечером 25 мая сепаратисты в очередной раз совершили обстрел жилого сектора населенного пункта Красногоровка, применив… оружие большого калибра. Несколько боеприпасов разорвались вблизи местной больницы и жилых домов», - рассказали в СЦКК, уточнив, что в результате инцидента мирные жители чудом не пострадали.
«Никто из пациентов и медицинского персонала не пострадал, но в здании выбиты стекла. В ближайшее время больница будет вынуждена ограничить предоставление медицинских услуг жителям Красногоровки и соседних населенных пунктов», - сообщили военные.
Они назвали произошедшее «сознательным и спланированным терактом против мирного населения» Донбасса.
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