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Главная страница → Раздел: УкраинаБоевики ДНР обстреляли больницу в Красногоровке
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Боевики «ДНР» обстреляли больницу в Красногоровке


Боевики ДНР обстреляли больницу в Красногоровке
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Пророссийские боевики «ДНР» совершили теракт в городе Красногоровке – обстреляли больницу из тяжелой артиллерии, запрещенной минскими соглашениями. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).

«Вечером 25 мая сепаратисты в очередной раз совершили обстрел жилого сектора населенного пункта Красногоровка, применив… оружие большого калибра. Несколько боеприпасов разорвались вблизи местной больницы и жилых домов», - рассказали в СЦКК, уточнив, что в результате инцидента мирные жители чудом не пострадали.

«Никто из пациентов и медицинского персонала не пострадал, но в здании выбиты стекла. В ближайшее время больница будет вынуждена ограничить предоставление медицинских услуг жителям Красногоровки и соседних населенных пунктов», - сообщили военные.

Они назвали произошедшее «сознательным и спланированным терактом против мирного населения» Донбасса.

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