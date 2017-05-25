Мужчина скончался после того, как съел доритос на заправочной станции

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37-летний Мартин Галиндо (Martin Galindo) был одним из 10 человек, госпитализированных после употребления зараженного сырного соуса начос в Уолнат-Гроув, штат Калифорния. Мужчина провел в больнице несколько недель, где медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Он впал в кому, а позже врачи сообщили о смерти мозга.
Сотрудники Департамента общественного здравоохранения Калифорнии обнаружили токсин, выделяемый бактериями, которые вызывают болезнь, в сырном соусе, проданном на заправочной станции. 5 мая соус был отозван с АЗС.
Симптомы ботулизма включают тошноту, рвоту, диарею, затрудненное глотание, сухость во рту, затруднение речи, опущенные век, размытое зрение, невнятную речь и паралич. По данным Всемирной организации здравоохранения, от 5 до 10 процентов случае заболевания приводят к смертельному исходу.
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