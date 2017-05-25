Экстракт марихуаны помогает детям с эпилепсией

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«Это первое научное исследование, которое представило убедительные доказательства того, что соединение марихуаны безопасно и эффективно для лечения эпилепсии. Ежегодно опиаты убивают 30 тысяч американцев, алкоголь – около 80 тысяч, а марихуана – 50 человек», - говорит ведущий автор эксперимента доктор Оррин Девински (Orrin Devinsky) из медицинского центра Лангон при Университете Нью-Йорка. Результаты исследования были опубликованы в журнале «New England Journal of Medicine».
В исследовании приняли участие пациенты с синдромом Дравета. Этот тип эпилепсии обычно вызывается дефектом генов. Он начинается в раннем детстве и вызывает частые приступы, некоторые из которых настолько длительны, что требуют неотложной помощи и могут быть смертельными.
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