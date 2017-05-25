Сара Хайленд рассказала правду о своем здоровье и весе

Фото: AmericaRU.com
В апреле 2012 года звезда «Американской семейки» перенесла трансплантацию почки - ей была пересажена почка отца. «У меня не было лучшего года. Может быть, когда-нибудь я поговорю об этом, но пока я хочу уединиться. Я скажу, что этот год принес много изменений, в том числе и в физическом плане», - написала 26-летняя Хайленд. По ее словам, из-за состояния здоровья она не может быть такой же выносливой, как раньше.
«Мне сказали, что я не могу работать. Это меня очень расстраивает. Я люблю быть СИЛЬНОЙ. Сила - это все. То, что я сильная, привело меня туда, где я есть. И умственно, и физически», - сказала знаменитость.
Еще одна проблема Хайленд заключается в весе, а точнее – в его недостатке. «Ешь гамбургер, а твоя голова больше тела, и это отвратительно. Обстоятельства поставили меня в такое положение, в котором я не могу контролировать себя. Поэтому я стремлюсь быть настолько здоровой, насколько это возможно», - пишет она.
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