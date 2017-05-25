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Главная страница → Раздел: ПрогрессРазбитое сердце помогает умерить ваш аппетит
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Разбитое сердце помогает умерить ваш аппетит


Разбитое сердце помогает умерить ваш аппетит
Фото: AmericaRU.com
Разрыв отношений – это всегда трудно. Но новое исследование предполагает, что этот опыт поможет сохранить фигуру.

Герт тер Орст (Gert ter Horst), профессор нейробиологии и директор Центра нейровизуализации в университетской больнице в городе Гронинген, заявил, что расставание – это большой стресс, и организм реагирует на него повышением уровня кортизола и адреналина. «В стрессовой ситуации уровень адреналина и сердечный ритм увеличиваются, из-за чего создается впечатление, что кусок в горло не лезет», - говорит Орст.

Другими словами, организм человека переходит в состояние борьбы, при котором происходит сокращение мышц живота и снижается аппетит. «Области мозга, отвечающие за эмоции и эмоциональную боль, также регулируют то, как мы едим, нашу потребность в еде и то, что мы при этом испытываем. Участки, которые занимаются этими функциями, тесно связаны и могут влиять друг с друга», - сказал Орст.
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