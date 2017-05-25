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Главная страница → Раздел: ЭкономикаЧисло заявок на пособие по безработице в США медленно растет
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Число заявок на пособие по безработице в США медленно растет


Число заявок на пособие по безработице в США медленно растет
Фото: AmericaRU.com
На прошлой неделе число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло меньше, чем ожидалось. Среднее количество заявок за четыре недели упало до 44-летнего минимума, что предполагает дальнейшее ужесточение рынка труда.

Количество первоначальных заявок на пособие по безработице увеличилось на 1 тысячу с учетом сезонных колебаний, и в настоящее время составляет 234 тысячи, говорится в заявлении Министерства труда. Число заявок на пособие по безработице держится на уровне ниже 300 тысяч в течение 116 недель подряд. Также это самый низкий показатель с 1970 года.

Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали, что количество заявок вырастет до 238 тысяч. Уровень безработицы упал до 10-летнего минимума в 4,4 процента.
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