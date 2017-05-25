Число заявок на пособие по безработице в США медленно растет

Фото: AmericaRU.com
Количество первоначальных заявок на пособие по безработице увеличилось на 1 тысячу с учетом сезонных колебаний, и в настоящее время составляет 234 тысячи, говорится в заявлении Министерства труда. Число заявок на пособие по безработице держится на уровне ниже 300 тысяч в течение 116 недель подряд. Также это самый низкий показатель с 1970 года.
Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали, что количество заявок вырастет до 238 тысяч. Уровень безработицы упал до 10-летнего минимума в 4,4 процента.
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