Число заявок на пособие по безработице в США медленно растет

25 мая 2017 года, 19:57

Фото: AmericaRU.com

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На прошлой неделе число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло меньше, чем ожидалось. Среднее количество заявок за четыре недели упало до 44-летнего минимума, что предполагает дальнейшее ужесточение рынка труда.Количество первоначальных заявок на пособие по безработице увеличилось на 1 тысячу с учетом сезонных колебаний, и в настоящее время составляет 234 тысячи, говорится в заявлении Министерства труда. Число заявок на пособие по безработице держится на уровне ниже 300 тысяч в течение 116 недель подряд. Также это самый низкий показатель с 1970 года.Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали, что количество заявок вырастет до 238 тысяч. Уровень безработицы упал до 10-летнего минимума в 4,4 процента.