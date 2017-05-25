Проект бюджета Трампа может привести к увеличению потока иммигрантов из Центральной Америки

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Но сокращение финансирования программ помощи иностранным государствам приведет к увеличению числа отчаянных иммигрантов, бегущих в США. Президент хочет резко сократить помощь Центральной Америке, которая в последние годы стала главным «поставщиков» нелегальных иммигрантов, и Мексике - ключевому союзнику, способному уменьшить поток нелегалов. Законодательное предложение по бюджету призывает к сокращению помощи Гватемале, Гондурасу и Сальвадору более чем на 30 процентов. Помощь Мексике уменьшится 45 процентов по сравнению с 2016 годом.
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