Проект бюджета Трампа может привести к увеличению потока иммигрантов из Центральной Америки

25 мая 2017 года, 19:29

Фото: AmericaRU.com

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На первый взгляд, проект бюджета Дональда Трампа (Donald Trump), который был опубликован в начале этой недели, предполагает, что поток нелегальной иммиграции будет остановлен. В конце концов, Министерство внутренней безопасности США, которое занимается вопросами иммиграции - одно из немногих ведомств, получивших увеличение финансирования.Но сокращение финансирования программ помощи иностранным государствам приведет к увеличению числа отчаянных иммигрантов, бегущих в США. Президент хочет резко сократить помощь Центральной Америке, которая в последние годы стала главным «поставщиков» нелегальных иммигрантов, и Мексике - ключевому союзнику, способному уменьшить поток нелегалов. Законодательное предложение по бюджету призывает к сокращению помощи Гватемале, Гондурасу и Сальвадору более чем на 30 процентов. Помощь Мексике уменьшится 45 процентов по сравнению с 2016 годом.