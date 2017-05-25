Проблемы со сном? Виновником может быть загрязнение воздуха

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Авторы эксперимента отметили, что хроническое недосыпание было связано с целым рядом проблем со здоровьем. «Недостаток сна, а также его низкое качество, влияет на деятельность людей и увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, он ухудшает настроение. Со временем у людей, которые не получают достаточного количества сна, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака, поэтому существует множество последствий для общего состояния здоровья и качества жизни», - говорит ведущий автор исследования Марта Биллингс (Martha Billings) из Университета штата Вашингтона.
Исследование не доказывает причинно-следственной связи между уровнями загрязнения воздуха и качеством сна. По мнению ученых, это может быть связано с тем, что люди подвергаются более интенсивному шуму, который нарушает их сон, а также это может быть следствием раздражения дыхательных путей.
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