Проблемы со сном? Виновником может быть загрязнение воздуха

25 мая 2017 года, 19:04

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что загрязнение воздуха может негативно отразиться на качестве сна. Ученые обнаружили, что участники, которые жили в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха, на 60 процентов чаще имели проблемы со сном.Авторы эксперимента отметили, что хроническое недосыпание было связано с целым рядом проблем со здоровьем. «Недостаток сна, а также его низкое качество, влияет на деятельность людей и увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, он ухудшает настроение. Со временем у людей, которые не получают достаточного количества сна, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака, поэтому существует множество последствий для общего состояния здоровья и качества жизни», - говорит ведущий автор исследования Марта Биллингс (Martha Billings) из Университета штата Вашингтона.Исследование не доказывает причинно-следственной связи между уровнями загрязнения воздуха и качеством сна. По мнению ученых, это может быть связано с тем, что люди подвергаются более интенсивному шуму, который нарушает их сон, а также это может быть следствием раздражения дыхательных путей.