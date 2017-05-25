Убийца из Алабамы надеется в восьмой раз избежать казни

25 мая 2017 года, 18:26

Фото: AmericaRU.com

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75-летний убийца из штата Алабама, чья смертная казнь назначена на четверг, попросил американский суд отложить приговор в восьмой раз. Его аргументом является негуманность применения «Мидазолама». Последний казненный заключенный, которому ввели смертельную инъекцию, умирал в течение 13 минут.Казнь Томми Артура (Tommy Arthur) запланирована на четверг на 6 часов вечера. Спустя три десятилетия после заключения в тюрьму мужчина продолжает настаивать на своей невиновности. Он был осужден в 1982 году за убийство мужа своей подруги.«Пока я не сделаю свой последний вздох, у меня будет надежда. Я не знаю, что значит сдаваться», - сказал Артур в интервью NBC News на прошлой неделе. В ноябре Верховный суд США отложил казнь узника и рассмотрел его аргумент о том, что смертельные инъекции в Алабаме – это жестокое и необычное наказание. В феврале суд отклонил апелляцию Артура.Это дело было сосредоточено на использовании в Алабаме «Мидазолама», седативного средства, используемого для помещения заключенных в сон до введения препаратов, останавливающих работу сердца. Этот препарат в 2014 году использовался в смертельных казнях в Огайо, Алабаме, Аризоне и Оклахоме, которые пошли не по сценарию.