Убийца из Алабамы надеется в восьмой раз избежать казни

Фото: AmericaRU.com
Казнь Томми Артура (Tommy Arthur) запланирована на четверг на 6 часов вечера. Спустя три десятилетия после заключения в тюрьму мужчина продолжает настаивать на своей невиновности. Он был осужден в 1982 году за убийство мужа своей подруги.
«Пока я не сделаю свой последний вздох, у меня будет надежда. Я не знаю, что значит сдаваться», - сказал Артур в интервью NBC News на прошлой неделе. В ноябре Верховный суд США отложил казнь узника и рассмотрел его аргумент о том, что смертельные инъекции в Алабаме – это жестокое и необычное наказание. В феврале суд отклонил апелляцию Артура.
Это дело было сосредоточено на использовании в Алабаме «Мидазолама», седативного средства, используемого для помещения заключенных в сон до введения препаратов, останавливающих работу сердца. Этот препарат в 2014 году использовался в смертельных казнях в Огайо, Алабаме, Аризоне и Оклахоме, которые пошли не по сценарию.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Четыре из пяти самых быстрорастущих городов США находятся в Техасе →
- Цукерберг вернулся в Гарвард, чтобы получить ученую степень →
- Женщина из Милуоки прыгнула на капот машины, чтобы остановить угонщика →
- В Алабаме казнили убийцу, который получили прозвище «Гудини смертной казни» →
- Пара из США пыталась завести ребенка 17 лет, а потом у них родилось сразу 6 →
- Мужчина скончался после того, как съел доритос на заправочной станции →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114169
http://www.americaru.com/news/114169