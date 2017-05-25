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В Walmart покупательница приказала латиноамериканке возвращаться в Мексику


В Walmart покупательница приказала латиноамериканке возвращаться в Мексику
Фото: AmericaRU.com
Жительницу Арканзаса обвинили в расизме по отношению к женщине из Латинской Америки. Посетительница супермаркета Walmart приказала Еве Хикс (Eva Hicks) возвращаться в Мексику. Инцидент, который произошел, когда женщины покупали лекарства, был заснят на видео.

На видеозаписи видно, как женщина с корзиной покупок выражает агрессию в адрес Хикс. «Возвращайтесь назад, откуда бы вы ни были», - закричала она. Но на этом дело не закончилось, и женщина продолжала кричать расистские комментарии в адрес Хикс: «Ты в Америке» и «Это не ваша страна». Заступиться за мать троих детей решил прохожий, который назвал женщину невежественной, из-чего последняя стала еще злее. «Кто-то назвал меня невежественной?», - кричала она и нецензурно выражалась.

В конце концов, менеджер супермаркета заявила, что женщина должна покинуть магазин, что Хикс также «имеет полное право находиться в Walmart». Как передает CNN, Хикс живет в Соединенных Штатах уже более 30 лет.
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