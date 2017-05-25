В России по подозрению в убийстве девочки-подростка арестовали ее дядю

Фото: AmericaRU.com
Отметим, что 12-летняя Арина Данькина бесследно исчезла вечером 22 мая. Девочку искали больше суток силовики и местные жители. Тело школьнцы обнаружили всего в 500 метрах от ее дома, в русле реки Псебепс.
«Несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности, благодаря целенаправленной работе следователя и следователя-криминалиста при участии сотрудников полиции лицо, совершившее преступление было установлено и задержано. Им оказался 30-летний местный житель, являющийся супругом сестры матери погибшей девочки», - сообщили в СК, уточнив, что сейчас выясняются мотивы и обстоятельства преступления.
По факту гибели девочки было заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Преступнику грозит пожизненное тюремное заключение.
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