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Главная страница → Раздел: В миреВ России по подозрению в убийстве девочки-подростка арестовали ее дядю
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В России по подозрению в убийстве девочки-подростка арестовали ее дядю


В России по подозрению в убийстве девочки-подростка арестовали ее дядю
Фото: AmericaRU.com
В российском хуторе Новопокровском арестовали 30-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве школьницы. Задержанный оказался мужем сестры матери погибшей девочки. Об этом сообщило управление Следкома РФ по Краснодарскому краю.

Отметим, что 12-летняя Арина Данькина бесследно исчезла вечером 22 мая. Девочку искали больше суток силовики и местные жители. Тело школьнцы обнаружили всего в 500 метрах от ее дома, в русле реки Псебепс.

«Несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности, благодаря целенаправленной работе следователя и следователя-криминалиста при участии сотрудников полиции лицо, совершившее преступление было установлено и задержано. Им оказался 30-летний местный житель, являющийся супругом сестры матери погибшей девочки», - сообщили в СК, уточнив, что сейчас выясняются мотивы и обстоятельства преступления.

По факту гибели девочки было заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Преступнику грозит пожизненное тюремное заключение.
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