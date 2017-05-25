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Главная страница → Раздел: УкраинаНа оккупированный Донбасс вторгся 65-й по счету российский гумконвой
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На оккупированный Донбасс вторгся 65-й по счету российский «гумконвой»


На оккупированный Донбасс вторгся 65-й по счету российский гумконвой
Фото: AmericaRU.com / mchs.gov.ru
Очередной российский «гумконвой» проник на оккупированный Донбасс через недействующие пункты пропуска.

В МЧС РФ утверждают, что в грузовиках конвоя на оккупированную территорию выли ввезены около 400 тонн «гуманитарки»: продуктовых наборов и медикаментов. Эту информацию не могут подтвердить ни международные наблюдатели, ни украинские пограничники и таможенники, так как российские коллеги традиционно не допустили их к оформлению груза.

По данным россиян, их «гумконвой» проник на Украину «в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов». Однако эта информация не соответствует действительности. Дело в том, что Россия проигнорировала категорический запрет Киева на доставку «гуманитарной помощи», а также не позволила Красному Кресту сопровождать конвой. Эти два факта являются грубейшими нарушениями международных норм.

Стоит отметить, что Киев неоднократно призывал Россию прекратить направлять свои конвои через захваченные сепаратистами пункты пропуска. Украинцы утверждают, что с помощью «гумконвоев» россияне снабжают пророссийских боевиков оружием, техникой, боеприпасами, обмундированием, продовольствием и прочим.

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