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Главная страница → Раздел: УкраинаСледком России завел еще 3 уголовных дела из-за антитеррористической операции на востоке Украины
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Следком России завел еще 3 уголовных дела из-за антитеррористической операции на востоке Украины


Следком России завел еще 3 уголовных дела из-за антитеррористической операции на востоке Украины
Фото: AmericaRU.com / moscow.sledcom.ru
Россияне продолжают пополнять количество уголовных дел против украинских силовиков, которые проводят антитеррористическую операцию на востоке Украины. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Так, россияне уверяют, что украинские войска 18, 20 и 21 мая якобы совершили артиллерийские обстрелы оккупированных населенных пунктов Коминтерново, Спартак и Донецк, ранив при этом 4 человек. Более того, в Следкоме еще и обвинили украинцев в «политической и идеологической ненависти, связанной с отказом населения Донбасса признать легитимность» Киева.

В отношении укаинских силовиков россияне традиционно завели уголовное дело по статье 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

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