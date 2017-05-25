Следком России завел еще 3 уголовных дела из-за антитеррористической операции на востоке Украины

Фото: AmericaRU.com / moscow.sledcom.ru
Так, россияне уверяют, что украинские войска 18, 20 и 21 мая якобы совершили артиллерийские обстрелы оккупированных населенных пунктов Коминтерново, Спартак и Донецк, ранив при этом 4 человек. Более того, в Следкоме еще и обвинили украинцев в «политической и идеологической ненависти, связанной с отказом населения Донбасса признать легитимность» Киева.
В отношении укаинских силовиков россияне традиционно завели уголовное дело по статье 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
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