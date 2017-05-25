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Главная страница → Раздел: УкраинаЕще одна российская актриса попала в черный список Украины
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Еще одна российская актриса попала в «черный список» Украины


Еще одна российская актриса попала в черный список Украины
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Известную российскую актрису кино и театра Елену Яковлеву выдворили из Украины из-за посещения оккупированного Крыма. Об этом сообщило агентство Укринформ, ссылаясь на помощника председателя Госпгранслужбы Украины Олега Слободяна.

«Сегодня во время паспортного контроля пассажиров, которые следовали на поезде из Российской Федерации, была выявлена гражданка РФ Яковлева, в отношении которой была информация о том, что она посещала оккупированный Крым вопреки украинскому законодательству. На основании действующего законодательства было принято решение о непропуске через границу Украины и запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года», - сообщил представитель ГПСУ, уточнив, что по той же причине из Украины выдворили еще 2 российских артистов, ехавших вместе с Яковлевой.

Уточним, что персоной нон грата в Украине Яковлева стала не из-за посещения аннексированного Крыма, а из-за того, что она въехала на полуостров не через украинские пункты пропуска, то есть, незаконно пресекла украинскую границу.

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