Еще одна российская актриса попала в «черный список» Украины

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«Сегодня во время паспортного контроля пассажиров, которые следовали на поезде из Российской Федерации, была выявлена гражданка РФ Яковлева, в отношении которой была информация о том, что она посещала оккупированный Крым вопреки украинскому законодательству. На основании действующего законодательства было принято решение о непропуске через границу Украины и запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года», - сообщил представитель ГПСУ, уточнив, что по той же причине из Украины выдворили еще 2 российских артистов, ехавших вместе с Яковлевой.
Уточним, что персоной нон грата в Украине Яковлева стала не из-за посещения аннексированного Крыма, а из-за того, что она въехала на полуостров не через украинские пункты пропуска, то есть, незаконно пресекла украинскую границу.
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