Сепаратисты разыграли в Минске сценарий по затягиванию освобождения заложников

Фото: AmericaRU.com / rada.gov.ua
«Главари «ДНР/ЛНР»…требуют продолжения процедуры верификации. Чтобы украинская сторона провела верификацию и тех лиц, которые уже находятся на свободе... Это полный бред! Ни украинское законодательство, ни международное гуманитарное право не позволяет насильно перемещать или опрашивать свободных перед законом людей… Абсурдность этих действий очевидна. Подлость также очевидна. Это сценарий затягивания освобождения заложников», - написала украинка в Facebook, уточнив, что возвращаться на оккупированный Донбасс отказались сотни человек, попавших в списки боевиков.
Вице-спикер ВР также добавила, что, помимо арестованных боевиков «ДНР/ЛНР», сепаратисты также требуют освободить преступников, не имеющих к АТО никакого отношения. «Они внесли в списки своих требований… беркутовцев, причастных к убийствам на Майдане, убийц из Запорожье или Винницы, а также лиц, причастных к трагическим событиям в Одессе! Очевидно, что эти преступники не могут попасть под увольнение, они не имеют никакого отношения к минскому процессу», - рассказала она.
«Мы требуем освобождения всех незаконно удерживаемых и готовы передать ради их освобождения всех, кто есть в списках ОРДЛО и где украинское законодательство позволяет процедуру помилования. Мы готовы в июне выйти на увольнение. Главное - согласие и желание другой стороны, которые сегодня не были продемонстрированы», - констатировала Геращенко.
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