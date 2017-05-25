Ночь без сна может оказаться убийственной

25 мая 2017 года, 15:30

Фото: AmericaRU.com

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Сон менее 6 часов в сутки удваивает шанс умереть от сердечного приступа или инсульта, показало исследование медицинского центра Милтона С. Херши.Бессонная ночь наиболее опасна для людей, у которых уже есть угроза сердечных заболеваний, диабета и целого кластера факторов риска, который может включать высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, высокий уровень сахара в крови, ожирение, высокий уровень жиров в крови. У тех, кто имеет, по крайней мере, три фактора, присутствует так называемый метаболический синдром, который усугубляется отсутствием сна.«Возможно, улучшение сна у людей с метаболическим синдромом может привести к лучшему прогнозу, а это означает, что не будет ухудшаться сердечно-сосудистые заболевания, что, в конечном итоге, может привести к ранней смерти», - заявил исследователь Хулио Фернандес-Мендоза (Julio Fernandez-Mendoza), психолог сна в медицинском центре Милтона С. Херши, Пенсильвания.Фернандес-Мендоза отметил, что поведенческие и фармакологические подходы к лечению нарушений сна - включая апноэ, бессонницу и короткий сон - являются доступными и эффективными.