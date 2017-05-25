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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеФитнес-трекеры неправильно считают расход калорий
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Фитнес-трекеры неправильно считают расход калорий


Фитнес-трекеры неправильно считают расход калорий
Фото: AmericaRU.com
Подсчет калорий - полезный способ похудеть, однако новое исследование показало, что фитнес-трекер может саботировать ваши усилия.

Эти устройства пользуются огромной популярностью. Например, с момента своего создания ведущий бренд Fitbit продал не менее 30 миллионов браслетов. Компания обещает на своем веб-сайте, что устройства «отслеживают шаги, расстояние, количество сожженных калорий, активность по времени» и многое другое. Аналоги вроде PulseOn, Apple Watch, Basis Peak, Samsung Gear S2 и Microsoft Band имеют те же функции.

Команда исследователей из Стэнфорда недавно выявила в тестировании трекеров, что они некорректно считают расход калорий. Ученые заявили в своем докладе, опубликованном в среду в журнале Personalized Medicine, что, хотя эти устройства предназначены для того, чтобы высчитывать точное потребление калорий, они не дают правильные данные об этом.

Наименее точным оказался PulseOn – он ошибается на 93%. Самое точное устройство, Fitbit Surge, дает около 27% неправильных подсчетов, сообщает Guardian. Последствия такой большой погрешности могут быть значительными.
«Люди основывают свои жизненные решения на данных, предоставляемых этими устройствами, - заявил профессор сердечно-сосудистой медицины Стэнфордского университета Эван Эшли. «Люди думают, что они сожгли 1000 калорий, но на самом деле - только 730. Поэтому они не могут достичь поставленной цели в тренировках» - говорит он.
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