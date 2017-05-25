Грибы - самые «безопасные» рекреационные наркотики

25 мая 2017 года, 14:25

Фото: AmericaRU.com

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Грибы являются наиболее «безопасными» рекреационными наркотическими препаратами, показало новое исследование Global Drug Survey.Согласно анализу, галлюциногенные грибы – наименее вредящие наркотические вещества для людей. Исследователи пришли к такому выводу, проверив данные 120 человек из 50 стран мира. Только 0,2 % из 12 000 человек, которые употребляли псилоцибин, содержащийся в грибах, утверждали, что впоследствии им необходима неотложная медицинская помощь.Для сравнения, 4,8 процента из 1500 человек, принимавших метамфетамин в прошлом году, нуждались в лечении, тогда как 3,2 процента из 1300 потребителей синтетического каннабиса нуждались в лечении.«Грибы - один из самых безопасных наркотиков в мире. Смерть от передозировки ими почти исключена. Отравиться можно ядовитыми грибами, но не галлюциногенными», - заявил The Guardian Адам Уинсток (Adam Winstock), психиатр и основатель Global Drug Survey.Метамфетамин и синтетический горшок, также известный как К2, являются в конечном счете двумя наиболее опасными препаратами для рекреационного использования. Экстази и алкоголь также попали в категорию опасных.