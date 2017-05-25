Грибы - самые «безопасные» рекреационные наркотики

Фото: AmericaRU.com
Согласно анализу, галлюциногенные грибы – наименее вредящие наркотические вещества для людей. Исследователи пришли к такому выводу, проверив данные 120 человек из 50 стран мира. Только 0,2 % из 12 000 человек, которые употребляли псилоцибин, содержащийся в грибах, утверждали, что впоследствии им необходима неотложная медицинская помощь.
Для сравнения, 4,8 процента из 1500 человек, принимавших метамфетамин в прошлом году, нуждались в лечении, тогда как 3,2 процента из 1300 потребителей синтетического каннабиса нуждались в лечении.
«Грибы - один из самых безопасных наркотиков в мире. Смерть от передозировки ими почти исключена. Отравиться можно ядовитыми грибами, но не галлюциногенными», - заявил The Guardian Адам Уинсток (Adam Winstock), психиатр и основатель Global Drug Survey.
Метамфетамин и синтетический горшок, также известный как К2, являются в конечном счете двумя наиболее опасными препаратами для рекреационного использования. Экстази и алкоголь также попали в категорию опасных.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Больше половины солнцезащитных кремов не защищают от солнца →
- Хроническое лишение сна может привести к тому, что мозг поедает сам себя →
- Ученые заявляют, что отцы больше заботятся о дочерях →
- Смертность от болезни Альцгеймера увеличилась на 50 процентов →
- Экстракт марихуаны помогает детям с эпилепсией →
- Проблемы со сном? Виновником может быть загрязнение воздуха →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114151
http://www.americaru.com/news/114151