Лунная сумка Нила Армстронга может быть продана на аукционе за 4 миллиона долларов

25 мая 2017 года, 13:10

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Сумка Нила Армстронга (Neil Armstrong), которую он использовал для сбора проб лунного грунта, ставшая объектом скандального дела, будет снова продана. На этот раз ее хотят продать за 4 миллиона долларов с аукциона.Мешок, используемый астронавтом Нилом Армстронгом в миссии «Аполлон-11» 1969 года на Луне, будет выставлен на аукцион Sotheby`s в июле.Мешок, в котором по-прежнему содержатся следы бесценной лунной пыли, хотят продать не меньше, чем за 4 миллиона долларов.С момента возвращения на Землю сумка хранилась в музее, а позднее исчезла – ее похитили и продали. Виновным оказался бывший директор музея. Жительница Иллинойса Нэнси Карлсон купила его в онлайн-аукционе. Космический центр НАСА в Техасе, где хранился артефакт, и прокуратура Соединенных Штатов больше года боролись за возвращение сумки в суде.В феврале федеральный суд принял сторону Нэнси Карлсон, которая купила артефакт за 995 долларов в 2015 году, и НАСА должно было вернуть сумку ей. Это было разочаровывающее решение для космического агентства, которое заявило, что единственный в своем роде артефакт «никогда не должен был принадлежать отдельному человеку».Теперь Нэнси Карлсон выставляет его на аукцион на аукционе Sotheby`s.