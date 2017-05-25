Лунная сумка Нила Армстронга может быть продана на аукционе за 4 миллиона долларов

Фото: AmericaRU.com
Мешок, используемый астронавтом Нилом Армстронгом в миссии «Аполлон-11» 1969 года на Луне, будет выставлен на аукцион Sotheby`s в июле.
Мешок, в котором по-прежнему содержатся следы бесценной лунной пыли, хотят продать не меньше, чем за 4 миллиона долларов.
С момента возвращения на Землю сумка хранилась в музее, а позднее исчезла – ее похитили и продали. Виновным оказался бывший директор музея. Жительница Иллинойса Нэнси Карлсон купила его в онлайн-аукционе. Космический центр НАСА в Техасе, где хранился артефакт, и прокуратура Соединенных Штатов больше года боролись за возвращение сумки в суде.
В феврале федеральный суд принял сторону Нэнси Карлсон, которая купила артефакт за 995 долларов в 2015 году, и НАСА должно было вернуть сумку ей. Это было разочаровывающее решение для космического агентства, которое заявило, что единственный в своем роде артефакт «никогда не должен был принадлежать отдельному человеку».
Теперь Нэнси Карлсон выставляет его на аукцион на аукционе Sotheby`s.
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